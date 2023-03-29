В Раде хотят усовершенствовать процедуру мобилизации: что известно

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мероприятий в Украине. В частности, планируется урегулировать вопрос выдачи повесток военнообязанным переселенцам.

Об этом сообщил член комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии "Укринформу".

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – отметил он.

По его словам, в настоящее время в оборонном парламентском комитете продолжается работа по усовершенствованию процедуры проведения мобилизационных мероприятий.

Вениславский отметил, что комитет, в частности, разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.

Напомним, что в Украине призыв на срочную службу во время военного положения не проходит. В то же время по состоянию на начало марта мобилизационный план, объявленный с момента имплементации Верховной Радой указа президента о введении военного положения, еще не выполнен.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9140, которым нардепы предлагают дать срочникам возможность выбора: оставаться в нынешних условиях службы, подписывать контракт или иметь право мобилизоваться в ряды ВСУ.