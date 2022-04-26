В РФ пригрозили Киеву высокоточными ударами, если Украина обстреляет Россию из британского оружия

В Минобороны РФ пригрозили Украине зеркальными мерами, если украинская армия нанесет удар по российской территории из оружия, предоставленного Великобританией.

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Речь идет о заявлении замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи о том, что не будет проблемой, если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу", - пишут в Минобороны РФ.

Там добавили, что вооруженные силы России находятся в постоянной готовности ответить высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Напомним, что РФ уже угрожала высокоточными ударами по центрам принятия решений в Киеве. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что не боится таких угроз со стороны РФ, но относится к ним со всей серьезностью.