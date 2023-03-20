В РГК обвиняют СБУ и БЭБ в давлении на газовые компании

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности Украины продолжают проводить обыски, в том числе с изъятием личных вещей сотрудников, в офисах группы компаний "Региональная газовая компания". В РГК считают, что такие действия предпринимают с целью оказания давления на деятельность компании и газораспределительных компаний, работающих под ее брендом.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы РГК.

"Следственные мероприятия осуществляются с целью получения незаконного доступа к интеллектуальной собственности, программным продуктам и решениям в области энергоэффективности, метрологии и газораспределения, которые были созданы РГК. Ведь компания смогла привнести в Украину современные технологии благодаря тесному сотрудничеству с мировыми лидерами в области газораспределения", — уверены в РГК.

Официальная позиция СБУ говорит о том, что причиной для обысков стало уголовное дело открытое по закупкам природного газа для технологических нужд в период с 2016 – 2022 гг.

В свою очередь, в РГК напоминают силовикам, что они являются производственно-технологической компанией, специализирующейся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Производственные мощности и логистическая сеть компании обеспечивают современным оборудованием потребности украинской газовой инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

"Мы призываем власть к диалогу цивилизованным способом для решения проблем, которые не один год накапливались в газораспределительной отрасли. Эти проблемы можно решить только совместными усилиями и профессиональными командами, которые продемонстрировали свой уровень знаний, умений, опыта и патриотизма, с первых дней войны прочно удерживая работоспособность газораспределительных систем и восстанавливая их после деоккупации украинских территорий", - обратились в РГК к представителям власти.

В компании также отметили, что за год войны газовики возобновили распределение газа для 555 тысяч украинских семей, благодаря собственному производственному комплексу RGC Production было заменено почти 3000 единиц газорегулирующего оборудования, проложены и отремонтированы сотни километров разрушенных сетей.

Напомним, 17 марта стало известно, что БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда Киева провели массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях. Как говорится в сообщениях правоохранителей, был задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что нанесло государству ущерб в сумме почти 3,5 миллиарда гривен только в 2021 году.