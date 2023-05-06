В СБУ прокомментировали подрыв российского пропагандиста Прилепина

Служба безопасности официально не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к взрыву автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая происходит с оккупантами и их приспешниками", - заявили в спецслужбе.

В то же время там напомнили слова главы СБУ Василия Малюка о "бавовне" в России.

"Для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, бавовна полыхала, полыхает и будет полыхать! Поэтому смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - отметили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что о том, кто стоит за тем или иным случаем, можно будет говорить уже после победы Украины.

"Которая однозначно скоро наступит", - заверили в СБУ.

В субботу, 6 мая, российские пропагандистские СМИ сообщили о подрыве автомобиля пропагандиста Захара Прилепина в Нижнем Новгороде. Вскоре в России заявили о якобы задержании причастного к подрыву авто, им оказался якобы уроженец Украины Александр Пермяков.

Позже стало известно, что Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон.