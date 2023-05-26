В СБУ разъяснили ситуацию с паспортами РФ у родственников нового замглавы спецслужбы Наумюка

Перед назначением на должность заместителя главы СБУ Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, определенные законодательством. В том числе тщательно была изучена информация о его семье и родственниках.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, близкие родственники Наумюка являются гражданами Украины, в то же время он сообщал о наличии у его отца и брата паспортов РФ.

"Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", - говорится в сообщении.

Сейчас отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают аннулирования гражданства РФ.

"Они выступают против действий России, начавшей полномасштабную войну в Украине", - заверили в СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 мая своим указом №29 назначил Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины

Ранее новый заместитель главы СБУ возглавлял подразделение детективов НАБУ и подавал свою кандидатуру на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

По информации Судебно-юридической газеты, отец и брат Наумюка в 2015 году получили паспорта РФ, последний переехал работать в Москву, но сейчас живет в США. Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что на сайте Федеральной налоговой службы РФ, есть данные об индивидуальном налоговом номере отца. Сам Наумюк якобы подтвердил информацию, что у его родных были российские паспорта.