В селе Песковка Киевской области от авиаудара погибла девушка

В поселке Песковка Киевской области в результате авиаудара российских военных разрушены 9 домов и погиб человек.

9 марта в селе Песковка Бучанского района Киевской области произошел мощный авиаудар, в результате которого были разрушены 9 частных домов. Также жертвой российской агрессии в Песковке стала погибшая на месте 20-летняя девушка. Кроме нее были ранены еще 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«8 марта в 21.30 российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе... Погибли 20-летняя девушка, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов», - проинформировали в Нацполиции.

Напомним, ранее 9 марта российские оккупанты по реактивным системам залпового огня "Град". обстреляли еще один поселок Киевской области – Калиновку. Под обстрелом оказались частные дома в Калиновке. В результате этой бомбардировки тяжело ранена женщина.