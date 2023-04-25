В СМИ назвали пять признаков провала правительства Шмыгаля в ситуации с поставками агропродукции в ЕС

Кабинет министров Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем потерпел поражение в переговорах с европейскими странами по экспорту продовольственных товаров. Такое мнение озвучивают авторы материала, опубликованного изданием "Цензор.Нет" . Журналисты отмечают, что правительство не смогло защитить крупнейшую отрасль, генерирующую валютную выручку, принятые компромиссы в переговорах с правительствами соседних стран можно считать уступками на условиях наших европейских партнеров, а дальнейшие переговоры уже проходят фактически без участия украинской стороны.

Следует напомнить, что по состоянию на утро понедельник Еврокомиссия предварительно согласилась на запрет импорта в пять "критических" пограничных стран пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. Это произошло вследствие давления со стороны фермеров пяти стран, граничащих с Украиной, и решения правительств Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии полностью или частично запретить импорт или даже транзит по своей территории сначала зерна, а впоследствии и всей агропродукции.

Журналисты считают, что такой результат следует считать поражением правительства по нескольким причинам.

Во-первых, по их мнению, команда Дениса Шмыгаля приняла, вероятно, первое же озвученное предложение - о конвоированном транзите зерна и запрете импорта. "Выглядит так, что поляки заранее "задрали планку", чтобы иметь простор для переговоров. И это не говоря уже о том, что национальное правительство пошло на прямые нарушения Соглашения об ассоциации и внутренних правил ЕС по распределению ответственности за сферу влияния. Украина явно поспешила, пытаясь решить проблему на национальном уровне – хотя при этом имела все основания обращаться за помощью в Брюссель. В результате более слабую переговорную позицию увидели другие страны и Еврокомиссия. И сейчас переговоры о "зерновом кризисе" в ЕС проходят вообще без Украины", - говорится в статье.

Во-вторых , по мнению авторов, Украина не использовала аргумент о том, что на более дешевом украинском зерне хорошо заработали европейские трейдеры и потребители, получившие больше более дешевых продуктов. Кроме того, благодаря более низким ценам на нашу агропродукцию, в целом по ЕС снизился уровень инфляции. "Так что эффект для европейских экономик, принявших на себя аграрный транзит из Украины – в конечном счете однозначно положительный", – считают авторы.

В-третьих, отдельных участников протестов СМИ идентифицировали как вероятных агентов Кремля, а правительство Украины могло использовать это в свою пользу и не продемонстрировать объединительные инициативы в противовес такой подрывной деятельности врага. Однако не сделало этого.

В-четвертых , сложившаяся ситуация продемонстрировала, насколько серьезными будут вызовы для Киева, когда Украина станет членом ЕС. "Европейцы очевидно уже сегодня просчитывают последствия от поставок на объединенный в будущем рынок украинского продовольствия, ведь противостояние между системой масштабных агрохолдингов и мелким разрозненным фермерством почти наверняка выиграет первая модель.... Готово ли правительство защищать наших производителей и их интересы на этом уровне? Есть подозрение, что сами аграрии в это уже не верят", – говорится в статье.

В заключение, по мнению авторов, у правительства Дениса Шмыгаля нет "асимметричных" ответов на подобные кризисы в будущем. "Таким универсальным ответом мог стать классический набор реформ: судебная, правоохранительная, налоговая, пенсионная, энергетическая и т.д.... Например – прозрачные и понятные условия инвестиций для европейского бизнеса, участие в восстановлении Украины, инфраструктуру для инноваций. Пока такого универсального ответа нет - и не предполагается в ближайшем будущем", - заключают авторы.

Они считают, что неурегулированность продовольственного кризиса может негативно отразиться на рейтинге президента Владимира Зеленского и переговорной позиции с партнерами по военным вопросам. "В ситуации, когда правительство - единственная задача которого "закрывать" экономику - не способно справиться с большим - однако не катастрофическим - кризисом, и уверенно сдает экономические интересы государства при первой же возможности - возникают большие сомнения в его способности провести страну из-за неопределенности и шторма военного времени, а также возможности обеспечить эффективное и прозрачное восстановление страны после войны", - говорится в статье.