В США назначили нового координатора по санкциям

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки назначили Джеймса О'Брайена главным координатором по введению санкций, в том числе против Российской Федерации.

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Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Джим будет играть решающую роль в формировании нашей политики санкций, направленной на привлечение к ответственности за коррупцию и нарушения прав человека, а также на сдерживание действий, угрожающих нашей национальной безопасности", — написал Блинкен.

Предыдущим координатором был Дэниел Фрид. Причины его отстранения не уточняются.

Что касается О'Брайена, то он с 1989 по 2001 годы был старшим советником госсекретаря США, замглавы отдела политического планирования. При президентстве Барака Обамы О'Брайен был спецпосланником президента США по вопросам освобождения американцев, плененных за рубежом.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры договорились о новых санкциях против РФ.