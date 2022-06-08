В Турции видят основания для возвращения к переговорам между Украиной и РФ

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым в Анкаре.

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Об этом сообщает турецкое информационное агенство "Андолу".

По словам Чавушоглу, заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорной процесса (между РФ и Украиной), нежели еще несколько недель назад", - пояснил министр.

Касаясь вопроса поставок зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

"В вопросе "зернового коридора", мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны сообща открыть путь для поставок", - сказал министр.

По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море.

В тоже время, Лавров цинично заявил, что страна-агрессор Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва готова оформить "тем или иным способом" гарантии по разблокировке портов.

Отметим, в Киеве уже заявили, что не верят этим обещаниям, так как Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. Поэтому нельзя исключать, что РФ не использует гуманитарный коридор для нападения на Одессу.