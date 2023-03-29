В Украине готовят пилотные проекты по послевоенному восстановлению городов

Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных в результате военных действий. Для этого выберут по одному разбитому городу в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер-министр Денис Шмигаль провел соответствующее совещание, на котором были определены даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Масштабное восстановление будет производиться по принципу "build back better".

"Закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, принятый Парламентом и подписанный Президентом. Определены пять населенных пунктов, где стартует пилот", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦНАПах - вообще всех объектах инфраструктуры. Должно быть комплексное восстановление с учетом требований безопасности и современных практик по принципу "лучше, чем было".

Также участники совещания обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.