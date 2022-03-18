В Украине могут внести изменения в Конституцию в пункте движения в НАТО, — Стефанчук

В Конституции Украине закреплено евроатлантическое стремление государства. При этом власти могут пересмотреть этот пункт и его формулировку, но только после окончания переговоров украинской и российской делегаций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала 1+1.

Он подчеркнул, что для Украины главное — безопасность и территориальная целостность. Сейчас все зависит от результатов переговоров украинской стороны с российской. После их завершения, по словам Стефанчука, власти будут искать модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет предусматривать внесения изменений.

"Для нас важно то, чтобы в первую очередь мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасного функционирования нашего государства. Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в этих переговорах", – отметил он.

Стефанчук добавил, что в будущем власти подумают о том, чтобы создать соглашение о добрососедстве, которое будет гарантировать Украине мир.

Напомним, после того, как НАТО отказалось закрыть небо над Украиной, президент Владимир Зеленский раскритиковал альянс, назвав решение признаком слабости и неуверенности НАТО.

Более того, после таких заявлений альянса уровень поддержки украинцами вступления Украины в НАТО к 12-13 марта упал на 4 процентных пункта, с 76% до 72%, по сравнению с 1 марта.

При этом 90% украинцев, поданным опроса"Рейтинга" 8-9 марта, считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.