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В Украине на стороне России воюют неонацисты и правые экстремисты, - Spiegel
Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты принимают участие во вторжении в Украину.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Так, по данным разведки, как минимум две неонацистские группировки "Русская имперская лига" и "Русич" воюют против украинской армии.
"Сотрудничество с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах российской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует "Русский имперский легион" - военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение", которое ранее уже воевало на Донбассе. Своей целью они называют "ликвидацию сепаратистского образования Украина".
Также сообщается, что "Русский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается то, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.
Также немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Ее связывают с частной военной компанией "Вагнера", которая дислоцировалась на Донбассе в 2014 и 2015 годах.
Группировка "Русич" известна особой жестокостью, ее участники не берут пленных, а основатель Мильчаков неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.
Напомним, что 37% украинцев считают режим в России фашистским, еще 10% — нацистским.