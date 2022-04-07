- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Украине отменили весенний армейский призыв-2022
В апреле-июне текущего года не будет призыва украинцев на срочную военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в связи с военной агрессией России и для обеспечения обороны государства, в стране объявлена общая мобилизация.
При этом комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях производится за счет поступления военнообязанных и резервистов.
"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, к середине марта почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои воинские части.
Верховная Рада также внесла в законодательство ряд изменений для упрощения восстановительных работ по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии.
Документ прописывает возможность целевой мобилизации в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий.