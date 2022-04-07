В Украине отменили весенний армейский призыв-2022

В апреле-июне текущего года не будет призыва украинцев на срочную военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в связи с военной агрессией России и для обеспечения обороны государства, в стране объявлена ​​общая мобилизация.

При этом комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях производится за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", — говорится в сообщении.

Напомним, к середине марта почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои воинские части.

Верховная Рада также внесла в законодательство ряд изменений для упрощения восстановительных работ по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии.

Документ прописывает возможность целевой мобилизации в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий.