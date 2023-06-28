В Украине разрешили регистрацию авто с правым рулем: но есть нюанс

Сегодня, 28 июня, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №9238, который во время военного положения позволяет военнослужащим использовать транспортные средства с правым рулем.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, за законопроект проголосовали 279 народных избранников.

Как подчеркнул Гончаренко, теперь военнослужащим разрешили регистрировать авто с правым рулем. Норма будет действовать во время военного положения и 90 дней после его отмены.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, защитники Украины нуждаются в большом количестве автомобильной техники, ведь машины нередко выходят из строя во время боевых действий.

Принятый закон предусматривает изменения в ч.5 ст.29 Закона о дорожном движении в новой редакции, предусматривающей возможность участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля, полученных воинскими частями Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Отмечается, что принятые изменения позволят приобрести пикапы, бронированные автомобили, внедорожники, микроавтобусы в Великобритании и Японии, которые имеют левостороннее движение и соответственно правое расположение руля.

Ранее в Украине их регистрация была запрещена законом "О дорожном движении", а новые изменения позволят легализовать и поставить на учет такую технику.

"Закон будет способствовать созданию государством нормативно-правовых оснований для доставки из других стран автомобилей с правым расположением руля для нужд Сил обороны Украины и предоставления возможности участия таким автомобилям в дорожном движении во время исполнения военнослужащими своих служебных обязанностей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.