В Украине создадут флот морских дронов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 255-го дня (4 ноября) полномасштабной войны заявил, что в Украине работают над созданием флота морских дронов.

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"На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление - будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и зачем это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне", - рассказал президент.

Других деталей по флоту морских дронов Зеленский не сообщил.

Напомним, у Украины уже есть "армия дронов". Проект совместно запустили Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство цифровой трансформации и UNITED24. "Армия дронов" и фандрейзинговая платформа United24 19 октября отправили военным на передовую179 беспилотников .

В рамках проекта недавно еще 20 ударных дронов Warmate отправили украинским военным на передовую.

В скором времени в рамках проекта на фронте появятся супердроны, оснащенные технологией искусственного интеллекта.