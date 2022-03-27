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В Украине хотят ввести новые санкции против РФ — запретить пользоваться недрами и выводить капитал из Украины

В Украине хотят ввести новые санкции против РФ — запретить пользоваться недрами и выводить капитал из Украины

Кабмин предлагает применить 10-летние секторальные санкции против РФ и связанных с ней лиц, кроме проживающих в Украине на законных основаниях. Планируется запретить участвовать в приватизации и выводить капитал из Украины.

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Кабинет министров Украины решил внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 10 лет новых санкций против РФ – десяти секторальных специальных экономических и других санкций на Российскую Федерацию и связанных с ней лиц. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №245.

В правительстве предлагают запретить выводить капиталы за пределы Украины в пользу РФ , ее граждан и юридических лиц, а также украинских юридических лиц, конечным бенефициаром или акционером которых с долей 10% и более является РФ.

Также для лиц, связанных с государством-агрессором, предлагается приостановить действие спецразрешений на пользование недрами и запретить им участвовать в приватизации, аренде госимущества и земельных участков.

Кроме этого правительство хочет запретить осуществление госзакупок товаров из РФ, а также товаров, связанных с государством-агрессором, кроме товаров, приобретенных до введения санкций.

Также в Кабмине предлагают запретить невоенным судам под флагом РФ заходить в территориальное море Украины и совершать любые виды полетов в Украину с территории РФ.

Также планируется запретить приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются связанные с государством-агрессором лица, выдачу разрешений, лицензий Нацбанка на вложение инвестиций в РФ и выдачу наличных средств по платежным карточкам, эмитированным лицами РФ.

В то же время в распоряжении отмечается, что эти санкции не применяются к гражданам РФ, проживающим на территории Украины на законных основаниях, или украинским юрлицам с их участием.