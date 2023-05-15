В украинской разведке прокомментировали слухи о болезни Лукашенко

Главное управление разведки Минобороны знает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы со здоровьем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Да, есть информация о проблемах со здоровьем (у Лукашенко – Delo.ua). Но мы детализировать это не будем в силу разных причин. И в конце концов, то самое здоровье условного Путина является, конечно, для Украины и всего мира гораздо более интересным объектом для исследования, чем разговоры о том, какое у белорусского диктатора здоровье", - отметил он.

Напомним, 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, но принял участие не во всех мероприятиях и срочно вернулся в Белоруссию. Во время парада журналисты заметили на руке диктатора бинт, похожий на повязку после катетера. Кроме того, Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы в Минске.

14 мая на фоне слухов о болезни Лукашенко не появился на торжествах по случаю Дня флага, герба и государственного гимна Беларуси.

В Госдуме РФ заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси заболел.