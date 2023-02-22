В Верховной Раде появился проект постановления о капитуляции РФ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об основных принципах переговоров о капитуляции Российской Федерации или ее правопреемниках и условиях завершения войны.

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Соответствующий проект постановления №9044 зарегистрирован 21 февраля.

Соавторами законодательной инициативы стали Олег Дунда, Вячеслав Рублев (оба из фракции "Слуга народа") и Лариса Билозир (группа "Доверие").

Текст проекта постановления на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда рассказал, что посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в городе Переяслав, где было подписано знаменитое "Переяславское соглашение".