Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

В Верховной Раде рассказали, как будут запрещать пророссийские партии

В Верховной Раде рассказали, как будут запрещать пророссийские партии

В Верховной Раде раскрыли детали запрета (роспуска или принудительной ликвидации) политических партий в Украине. В частности, под запрет попадут партии, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора (оккупанта), его должностных лиц или организаций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Текст законопроекта доступен на сайте украинского парламента.

Кроме того, ликвидируют также и те политические партии, которые оправдывают, признают правомерным или публично отрицают факт вооруженной агрессии против Украины, аннексию ее территории или нарушение территориальной целостности и суверенитета страны. Также делами о запрете (ликвидации) партий теперь будет заниматься не окружной административный суд Киева, а Верховный Суд.

"Запрет (роспуск, принудительная ликвидация) общественных объединений, в частности политических партий, в международной практике оправдан механизмом защиты демократического конституционного и государственного суверенитета в случае, если деятельность определенной политической партии представляет угрозу правам и свободам человека, свободному и демократическому конституционному устройству", — говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что кроме вооруженной агрессии и оккупации территорий государство-агрессор прибегает к широкому комплексу политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, направленных на нарушение государственного суверенитета Украины. Одной из таких мер является образование и поддержка (политическая, финансовая, информационная) лояльных и прямо контролируемых общественных объединений, в частности политических партий.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.

Автор:
Илья Требор