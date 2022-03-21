В Верховной Раде рассказали, как будут запрещать пророссийские партии

В Верховной Раде раскрыли детали запрета (роспуска или принудительной ликвидации) политических партий в Украине. В частности, под запрет попадут партии, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора (оккупанта), его должностных лиц или организаций.

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Текст законопроекта доступен на сайте украинского парламента.

Кроме того, ликвидируют также и те политические партии, которые оправдывают, признают правомерным или публично отрицают факт вооруженной агрессии против Украины, аннексию ее территории или нарушение территориальной целостности и суверенитета страны. Также делами о запрете (ликвидации) партий теперь будет заниматься не окружной административный суд Киева, а Верховный Суд.

"Запрет (роспуск, принудительная ликвидация) общественных объединений, в частности политических партий, в международной практике оправдан механизмом защиты демократического конституционного и государственного суверенитета в случае, если деятельность определенной политической партии представляет угрозу правам и свободам человека, свободному и демократическому конституционному устройству", — говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что кроме вооруженной агрессии и оккупации территорий государство-агрессор прибегает к широкому комплексу политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, направленных на нарушение государственного суверенитета Украины. Одной из таких мер является образование и поддержка (политическая, финансовая, информационная) лояльных и прямо контролируемых общественных объединений, в частности политических партий.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил приостановить на время военного положения деятельность ряда политических партий, которых подозревают в связях с государством-агрессором.