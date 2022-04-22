В Винницкой области сократили длительность комендантского часа

С субботы, 23 апреля, комендантский час на территории Винницкой области будет завершаться в 5 утра. Об этом заявил Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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"Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля. И не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметил он.

С субботы, 23 апреля, комендантский час в регионе сократится. Теперь она будет действовать с 23:00 до 5:00.

Сейчас в Винницкой области комендантский час длится с 22:00 до 06:00.

Напомним, Пасхальная ночь в Одесской и во Львовской областях пройдет без комендантского часа.

Ранее в Хмельницкой и Днепропетровской областях также решили отменить комендантский час в Пасхальную ночь.