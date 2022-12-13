В законопроекте о градостроительной реформе учтены замечания и рекомендации НАПК – Новиков

При подготовке ко второму чтению проекта закона о градостроительной реформе профильный комитет учел замечания Нацагентства по противодействию коррупции. Об этом в интервью изданию Цензор.Нет заявил глава агентства Александр Новиков.

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По его словам, заключение антикоррупционной экспертизы на законопроект 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" агентство подготовило более года назад.

"Текст ко второму чтению комитет отправил к нам всего две недели назад. Мы его проанализировали, установили, что большинство наших замечаний были учтены, и нормы, которые могли создать коррупцию, были приведены в соответствие с нашими рекомендациями. Но появились новые слабые места этого закона, мы их идентифицировали и направили комментарии с предложениями в комитет. После этого эти замечания были сняты в доработанной редакции этого законопроекта", - подчеркнул Новиков.

По его словам, отдельные статьи были доработаны с учетом замечаний НАПК.

"Для примера – самовольным строительством в проекте ко второму чтению – и очевидно, что это был огромный коррупционный риск – не считалось нарушение градостроительной документации", - отметил Новиков.

"Градостроение и распределение земельных ресурсов - это, по результатам наших опросов, одна из наиболее коррумпированных сфер общественных отношений. И они являются одним из главных приоритетов Антикоррупционной стратегии на 2023-2025 годы. На самом деле отдельные положительные нормы этого законопроекта - 5655 - это часть Антикоррупционной стратегии", – добавил он.

Ранее об учете комитетом правок от НАПК заявлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не получится", - отметил вице-премьер.

Согласно перечню замечаний НАПК, который есть в распоряжении редакции, антикоррупционное агентство предлагало предусмотреть четкую процедуру прекращения права на строительство и аннулирование разрешительных документов в случае установления органом надзора правонарушений со стороны застройщика.

В частности, речь идет об аннулировании права на строительство на основании документов, противоречащих градостроительному законодательству. Если объект строительства строится с нарушением требований градостроительных условий и ограничений и градостроительной документации, НАПК предложило считать его самочинным. Несоответствие данных и сведений требованиям градостроительной документации в целях получения градостроительных условий и ограничений должно быть основанием для отказа в предоставлении этих условий и ограничений. Эти замечания учтены комитетом при подготовке документа ко второму чтению.

Кроме того, учтены также замечания по отмене принципа молчаливого согласия по восстановлению права на выполнение подготовительных или строительных работ заказчиком/генеральным подрядчиком в случае умышленного, с целью получения незаконной прибыли, неисполнения своих обязанностей уполномоченным лицом органа градостроительного контроля в части прекращения нарушений градостроительного законодательства .

Ряд поправок, внесенных на основании предложений НАПК, касаются органов местного самоуправления и их полномочий по вопросам градостроительного регулирования. В частности, в предыдущей редакции законопроекта не была предусмотрена обязанность архитектора разрабатывать проект с учетом требований градостроительной документации на местном уровне – только на национальном. Также не было предусмотрено и ответственности за нарушение таких требований, а также проверки их соблюдения экспертными организациями. По рекомендации НАПК, соответствующие положения будут включены в законопроект ко второму чтению.