В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, — Данилов

Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину — решение высшего политического руководства России. Об этом в своем Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев, чтобы они строили новые города", — сообщил Данилов.

По его словам, решение о масштабном вторжении в Украину принято не только Путиным, а и высшим политическим руководством России.

И цель агрессии — уничтожить страну, народ, колонизировать Украину.

"Нет сомнений, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, в том числе и из Крыма, война не закончится", — уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии.

Он также утверждает, что лидер Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным получил план по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.