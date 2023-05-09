У Зеленского вновь призвали ЕС запретить въезд для россиян

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал европейских партнеров вернуться к обсуждению и принять положительное решение о запрете на въезд для граждан РФ.

Об этом он заявил во вторник, 9 мая, в своем Telegram-канале.

"Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них ощутил на себе цену войны", - подчеркнул Ермак.

Заметим, что в ряде государств-членов ЕС для граждан Российской Федерации действует запрет на въезд. В то же время, такие ограничения были введены самостоятельно каждым отдельным государством — единого решения от Брюсселя нет.

Лидеры некоторых стран, включая Германию, продолжали утверждать, что не видят причин для дополнительных запретов для россиян. В то же время, например, в Чехии с осени 2022 года действует запрет на въезд в страну через внешнюю границу Шенгенской зоны (т.е. воздухом) для граждан России. Чехия также стала первой страной ЕС, приостановившей выдачу виз россиянам после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перестали пускать граждан РФ через внешние шенгенские границы также Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые приняли решение вместе. В отдельном порядке Финляндия ввела ограничения на въезд в страну россиян в сентябре 2022 года.