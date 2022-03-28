В зоне отчуждения возле ЧАЭС пожаров нет — ГСЧС

Вблизи Чернобыльской атомной электростанции не зафиксировано масштабных пожаров. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Пресс-служба ГСЧС назвала ложной информацию по поводу крупных возгораний в Чернобыльской зоне отчуждения, которая распространяется в социальных сетях и в СМИ.

"В соответствии с данными спутниковых снимков выбросы тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют!" — говорится в сообщении.

За день до этого омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пожары в районе ЧАЭС чреваты повышенным уровень радиации, который угрожает Украине, Беларуси и другим странам Европы. По ее словам, в зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий зафиксирован уже 31 пожар.

Данные ГСЧС

Денисова подчеркнула, есть опасность того, что пламя может перекинуться на хранилища отработанного ядерного топлива и ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

Часть леса в зоне отчуждения возле временно оккупированной Чернобыльской АЭС начала гореть в ночь с 23 на 24 марта. Некоторые очаги возгорания ликвидированы или локализованы.