ВАКС оправдал экс-главу Счетной палаты Магуту по делу о махинации с жильем

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 6 апреля признала бывшего главу Счетной палаты Романа Магуту (2012-2018), бывшего главного контролера Счетной палаты и ее племянника невиновными в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как указывается в сообщении суда, указанные лица, которым инкриминировали часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса, были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения. Между тем Специализированная антикоррупционная прокуратура уже сообщила, что обжалует его.

"Прокуроры не согласны с таким решением суда и будут отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции", - заявили в ведомстве, настаивая, что по делу было собрано достаточно доказательств виновности фигурантов.

Напомним, что это дело было передано в суд еще шесть лет назад – 10 марта 2017 года. Подозрение же Магута получил еще в ноябре 2016 года. По версии следствия Национального антикоррупционного бюро, он посодействовал завладению своей подчиненной двухкомнатной служебной квартирой стоимостью более 1,391 миллиона гривен.

Отмечалось, что Магута, действуя в интересах главного контролера – директора департамента по агропромышленному комплексу, охране окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Счетной палаты, через подготовку и подписание ряда служебных документов совершил умышленные действия, результатом которых стало противоправное отчуждение этого жилья.

Так, в конце 2013 года на основании ходатайств главы Счетной палаты о решении вопроса обеспечения служебным жильем сотрудников учреждения в план бюджетных ассигнований были внесены изменения об увеличении расходов на капитальное строительство и приобретение жилья в сумме 7,025 миллиона гривен.

В декабре 2013 года Счетной палатой в пределах этих расходов была приобретена указанная квартира, которая в марте 2014 года была предоставлена главному контролеру Счетной палаты в качестве служебного жилья.

По данным следствия, в отличие от других работников, потребности в служебном жилье у этого человека не было. В августе же 2014 года недвижимость на основании письма главы палаты была исключена из числа служебных объектов, в феврале 2015 года – приватизирована племянником главного контролера (ему инкриминировали пособничество в завладении имуществом), а через несколько дней после того – подарена ей самой.