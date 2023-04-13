ВАКС отпустил под залог нардепа Исаенко, подозреваемого в попытке завладения участком под ЖК в Киеве

Высший антикоррупционный суд 13 апреля решил отпустить депутата Верховной Рады Дмитрия Исаенко (группа "Восстановление Украины") под залог в сумме 2240 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 6,012 миллиона гривен.

На нардепа возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию, уведомлять их об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения об обстоятельствах дела с бывшим руководителем управления делами аппарата Рады Эдуардом Багдасаряном и другими подозреваемыми, а также свидетелями.

Также Исаенко обязали не выезжать без разрешения детектива или прокурора за пределы территории Киева и Киевской области и сдать документы для выезда за границу. Срок действия меры пресечения – до 10 мая.

В свою очередь, Специализированная антикоррупционная прокуратура, просившая об определении залога в сумме 224 миллионов гривен, констатировала, что не согласна с решением суда, добавив, что намерена обжаловать его.

Напомним, что месяц назад Национальное антикоррупционное агентство сообщило Исаенко, Багдасаряну, бывшему директору и работнику госпредприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады" о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве.

Следствие считает, что в начале 2020 года у депутата возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним замруководителя аппарата Рады.

По данным НАБУ, экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку участка, в котором победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания.

Подозреваемые, по версии следствия, планировали впоследствии снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устаревания и неисправности, а также сократить работников ГП. Однако арест участка в августе 2021 года их планам помешал.

Отметим, что речь идет о участке по улице Клеманской, 6-8 в Киеве. На ней планировалось построить ЖК высотностью до 24 этажей. Заказчиками строительства было ООО "Ника Лтд", входящее в группу компаний Perfect Group Исаенко и "Госстройкомбинат", являющийся пользователем участка.