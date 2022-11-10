Великобритания передаст Украине около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух"

Правительство Великобритании приняло решение передать около 1000 дополнительных ракет "земля-воздух", чтобы помочь защитить украинскую инфраструктуру.

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Об этом сообщил министр обороны Бен Воллес во время визита в места обучения украинских военнослужащих в Великобритании, передает пресс-служба правительства.

Новая партия военной помощи – ответ на запросы Украины об усилении возможностей противовоздушной обороны.

"Ракеты будут играть жизненно важную роль в обеспечении противовоздушной обороны Украины и защите ее критической инфраструктуры, которая постоянно становится мишенью для России", - отметил Воллес.

Оборудование, которое получит Украина, состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось о новом оружии Украине от Британии в сентябре, тогда, в частности, ВСУ получили ракеты для MLRS. Правительство страны заверило, что будет дальше увеличивать военную поддержку Украине столько, сколько нужно.

По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, уже зарекомендовавшей себя на фронте.