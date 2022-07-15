Венгрия подготовила план защиты "этнических венгров" в Закарпатской области

Если линия фронта приблизится к Закарпатской области, где, по мнению Будапешта, проживает 150 000 "этнических венгров", то на такой случай у Венгрии есть план действий по защите этих людей.

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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос о возможности введения венгерских войск в Украину, передает Blikk.

"В наших интересах, чтобы на востоке как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих на Закарпатье венгров", — заявил Сийярто.

При этом он не уточнил, как именно Венгрия собирается защищать избранные 1,5 тысячи граждан Украины в Закарпатской области.

Отметим, что Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье. Сийярто призвал относиться к решению по-соседски, и заявил, что для Венгрии главная цель – не быть втянутой в войну.

Кроме того, Венгрия не намерена работать над обеспечением энергонезависимости от России. Евросоюз частично согласовал эмбарго на российскую нефть, однако Будапешт отказался вводить какой-либо запрет на импорт нефти из РФ.