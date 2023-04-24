Венгрия приостанавливала пропуск через границу с Украиной: какова причина

Венгрия с 16:00 24 апреля временно не производит оформление лиц и транспортных средств на своей стороне границы, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По информации от венгерских коллег, база данных Пограничной полиции Венгрии временно приостановила функционирование. О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщили в венгерской полиции, в 15:20 на нескольких автомобильных пограничных переходах и пункте пропуска в международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа появилась определенная проблема с IT-системой, специалисты начали устранять ошибку.

В свою очередь, в 16:52 по местному времени (17:52 по Киеву) в ведомстве заявили, что полиция "делает все возможное, чтобы время ожидания на пунктах пересечения границы сократилось, несмотря на проблему с IT-системой".

"До исправления ошибки, над чем постоянно работают специалисты, введен упрощенный пограничный контроль, однако пассажирам следует ожидать более медленного прохода", - сообщили в полиции.

Впрочем, уже в 17:35 там заявили, что специалисты установили и устранили причину ошибки, и с 16:50 движение на границе снова было возобновлено. Вскоре это подтвердили и в ГПСУ. Напомним, что о похожей проблеме уже сообщалось в марте.