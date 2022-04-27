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Венгрия упомянула войну с РФ при дискуссии с ЕС о верховенстве права — МИД Украины выразил протест
В ходе дискуссии с чиновниками ЕС о системных ошибках в государственных закупках Венгрии правительство этой страны заявило, что хочет избежать войны с Россией, на что отреагировал МИД Украины, сообщает УП.
"Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы" - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
В МИД призвали воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и поддержать новые антироссийские санкции.
ЕС собирается применить новый механизм сокращения финансирования за подрыв стандартов верховенства права в блоке. Речь идет о системных ошибках в государственных закупках Венгрии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ответ на это в правительстве заявили, что "должны удержать Венгрию от войны".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.