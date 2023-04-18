Вероятность ракетных ударов по Украине остается высокой - Генштаб

В течение суток Россия нанесла 4 ракетных и 44 авиационных удара, около 20 раз обстреливала из РСЗО позиции ВСУ и населенные пункты. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины остается достаточно высокой.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник основные усилия сосредоточивал на наступлении на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток отражено около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял населенные пункты Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачью Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На купянском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Западная Харьковской области.

На лиманском направлении Россия пыталась улучшить тактическое положение, ведя безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

На марьинском направлении в течение суток ВСУ отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял, в частности, Новополье Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удара по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

Напомним, за сутки 15-16 апреля ВСУ сбили вражеский самолет Су-25. Авиация Сил Обороны совершила 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 – по зенитно-ракетным комплексам.