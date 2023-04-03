Похищение Луценко и Вербицкого. Суд освободил от тюрьмы виновного в одном из дел Майдана

Шевченковский районный суд Киева признал виновным Александра Медвидя в похищении активиста Евромайдана Юрия Вербицкого. Ему назначили 5 лет тюрьмы, но в связи с истечением сроков давности дела виновного освободили от наказания. Об этом сообщает "Суспільне".

Суд также постановил взыскать с Медвидя 248 тыс. грн в пользу другого потерпевшего – Игоря Луценко.

В свою очередь сам подсудимый заявил, что не считает себя виновным и решением суда не доволен, поэтому обжалует его. Апелляцию планирует подать и прокурор.

По данным стороны обвинения, Медвидь является исполнителем похищения Юрия Вербицкого в начале 2014 года.

Похищение Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

21 января 2014 активисты Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий исчезли. На следующий день тело Вербицкого с признаками пыток обнаружили в лесу недалеко от Киева.

Луценко отмечал, что их обоих неизвестные украли из больницы, куда он привез Вербицкого с травмой глаза, полученной на Майдане. В лесу мужчин избивали и допрашивали.

По этому делу был арестован Александр Волков, которого следствие назвало организатором похищения, а также Алексея Чеботарева, которого считают связанным с вероятным заказчиком.

В августе 2020 года следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в убийстве Вербицкого и пытках Луценко.

В апреле следующего года суд признал Волкова виновным в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Ему назначили 9 лет лишения свободы.

В июне 2022 года ДБР завершило досудебное расследование в отношении 8 "титушек", которых считают причастными к похищениям и убийствам активистов Евромайдана. Среди них – возможные организаторы и руководители похищения Вербицкого и Луценко.