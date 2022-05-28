Военная помощь Украине: Данилов рассказал, когда состоится новая встреча в формате "Рамштайн"

Заседание международной контактной группы насчет военной помощи Украине, на которой собираются 40 министров разных стран мира, готовятся провести 15 июня в формате "Рамштайн".

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Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу".

"Что касается встречи министров "Рамштайн-2", то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом", - проинформировал секретарь СНБО.

Также Алексей Данлов подчеркнул, что для Украины очень важно время.

"Нам это нужно на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, нужно было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", - добавил он.

Напомним, на встрече в формате "Рамштайн", как состоялось 23 мая, страны-партнеры объявили о новых способах поддержки Украины, которые могут изменить правила игры в противостоянии с РФ.

В частности, Украина получила подтверждение об усилении береговой обороны. Обсуждались и другие приятные сюрпризы, которые усилят мощь украинской армии.