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Военные продолжают бои с передовым отрядом российского десанта в Гостомеле

Военные продолжают бои с передовым отрядом российского десанта в Гостомеле

Украинские военные продолжают бои с передовым отрядом российского десанта в Гостомеле. Об этом сообщает Министерство обороны.

"Активными действиями Вооруженных Сил Украины не даливысадить основные силы десанта врага в Гостомеле. Продолжается бой с передовой группой, понесшей потери после огневого поражения", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что  Украинские военные восстановили контроль над аэропортом Антонов в Гостомеле Киевской области

24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока