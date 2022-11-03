Военным планируют разрешить уходить в оплачиваемый отпуск во время войны

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков до 10 дней во время военного положения.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, проект закона №8081 "О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения" поддержали 330 народных депутатов.

"Он предусматривает возможности предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец", – отметил Железняк.

Отметим, согласно действующему украинскому законодательству, во время военного положения отпуска для военнослужащих могут предоставляться только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию. Это решение связано с тем, что в стране идет мобилизация. По этой причине граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет ограничены в праве выезжать за пределы государственной границы.