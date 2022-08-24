Война оказалась дорогой и стратегически вредной для России - разведка Британии

Шесть месяцев назад страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. Уже в апреле российские лидеры поняли, что это им не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Сегодня исполняется 31-я годовщина Независимости Украины. С 2014 года диктатор Путин пытался применить сочетание силы и дипломатии принуждения, чтобы усилить и укрепить влияние России в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела", - говорится в сообщении.

В разведке Британии напомнили, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину шесть месяцев назад с целью свержения правительства и оккупации большей части страны. Но уже в апреле российские лидеры поняли, что это им не удалось и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

"Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает большой украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в разведке Британии, снизился моральный дух во многих частях вооруженных сил РФ, у армии наблюдаются проблемы. Дипломатическая власть РФ уменьшилась, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны.

"Через шесть месяцев ясно, что война оказалась дорогой и стратегически вредной для России", - констатируют в разведке.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщили, что страна-агрессор РФ воспримет провал военного захвата всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.