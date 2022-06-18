Войска РФ депортируют население Северодонецка вглубь временно оккупированной территории, - британская разведка

Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируется вглубь временно оккупированной территории. Такие действия позволяют манипулировать пространством в зоне боевых действий.

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Об этом говорится в свежем отчете разведки Великобритании.

"С 14 июня российские и сепаратистские официальные лица утверждают, что они пытаются создать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Северодонецка. Россия имеет прецедент, как раньше в кампании в Украине, так и в Сирии, использование объявленных в одностороннем порядке "гуманитарных" коридоров в качества механизма манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - сообщили в британской разведке.

В отчете также говорится, что жители Северодонецка с недоверием отнесутся к предложению россиян. Сейчас выходы из города ограничены разрушенными мостами, однако "гуманитарные" коридоры РФ ведут в Сватово, то есть вглубь временно оккупированной территории.

В британской разведке считают, что в случае отказа оккупанты начнут активнее обстреливать мирных жителей в Северодонецке.

Также отмечается, что за последние 48 часов РФ возобновила попытки продвинуться вперед к югу от Изюма и оцепить Северодонецк с севера.

Напомним, что ВСУ контратакуют в направлении Изюма, чтобы отвлечь оккупантов от Славянска.