- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Волна обращений местных советов к президенту относительно вето на 5655 набирает обороты, -СМИ
Городские советы в течение последних недель принимали решение об обращении к президенту о наложении вето на градостроительный закон 5655. Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на Ассоциацию городов Украины.
Издание отмечает, что соответствующие решения уже приняли Гайворонский городской территориальная община, Стрыйский городской совет (Львовской области), Луцкий городской совет, Ивано-Франковский городской совет, Львовский городской совет, Винницкий городской совет, Черновицкий городской совет, Белопольский городской совет (Сумской области), Лубенский районный совет (Полтавской области).
Напомним, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Украины по поводу вето на 5655. Петиция к президенту по поводу наложения вето уже набрала 42 090 голосов.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич также выступил против закона, которым вводятся изменения в градостроительное законодательство, и считает, что президент Украины должен наложить на него вето.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он выразил убеждение, что этот закон «пролоббирован крупными застройщиками» и на кричащем «держи вора» подгорает шапка.
«Я мэром работаю последние шесть лет. Фактически все проблемные вопросы, по которым ко мне приходили люди, вырывали ручки у меня в приемной, которые бастовали и кричали, что мы будем здесь у вас жить, — мы им просто показывали: „Ребята, смотрите. Все документы к началу работ выписаны в Киеве. Документы о принятии в эксплуатацию некоторых объектов приняты в Киеве. Были у нас и супермаркеты известной сети и другие объекты, построенные не по правилам, не в тему и с нарушением всех жилищных и строительных норм. И заборы, которые появлялись в центре города, неизвестно каким образом. Мы ничего об этом не знаем, и тут раз вырастает забор. Я говорю: „Что это за забор?“. А мне отвечают: „Мы не знаем. Никто не получал никаких разрешений“. Оказывается, в Киеве все получили, пришли и начали. А сейчас этот вопрос просто фактически перенесен в Киев, и мы будем безмолвными свидетелями хаотической застройки. Поэтому мы предложили президенту (мы — это Ассоциация городов Украины) ветировать этот закон как нарушающий правила и права местного самоуправления. Во-вторых, сегодня, что бы мы там ни делали, будет механизм, будут какие-то частные ГАСКи, которые что-то там будут делать. Мы же имеем информацию о частном технадзоре, о различных организациях, которые сегодня создаются, но никакого уголовного контроля нет, и поэтому может быть беда. Поэтому мы против этого закона», – рассказал мэр Николаева.
Напомним, послы G7 поставили Президента Владимира Зеленского перед выбором : ветировать закон 5655, урезающий полномочия общин, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема.