Волна обращений местных советов к президенту относительно вето на 5655 набирает обороты, -СМИ

Городские советы в течение последних недель принимали решение об обращении к президенту о наложении вето на градостроительный закон 5655. Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на Ассоциацию городов Украины.

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Издание отмечает, что соответствующие решения уже приняли Гайворонский городской территориальная община, Стрыйский городской совет (Львовской области), Луцкий городской совет, Ивано-Франковский городской совет, Львовский городской совет, Винницкий городской совет, Черновицкий городской совет, Белопольский городской совет (Сумской области), Лубенский районный совет (Полтавской области).

Напомним, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Украины по поводу вето на 5655. Петиция к президенту по поводу наложения вето уже набрала 42 090 голосов.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич также выступил против закона, которым вводятся изменения в градостроительное законодательство, и считает, что президент Украины должен наложить на него вето.

Он выразил убеждение, что этот закон «пролоббирован крупными застройщиками» и на кричащем «держи вора» подгорает шапка.

«Я мэром работаю последние шесть лет. Фактически все проблемные вопросы, по которым ко мне приходили люди, вырывали ручки у меня в приемной, которые бастовали и кричали, что мы будем здесь у вас жить, — мы им просто показывали: „Ребята, смотрите. Все документы к началу работ выписаны в Киеве. Документы о принятии в эксплуатацию некоторых объектов приняты в Киеве. Были у нас и супермаркеты известной сети и другие объекты, построенные не по правилам, не в тему и с нарушением всех жилищных и строительных норм. И заборы, которые появлялись в центре города, неизвестно каким образом. Мы ничего об этом не знаем, и тут раз вырастает забор. Я говорю: „Что это за забор?“. А мне отвечают: „Мы не знаем. Никто не получал никаких разрешений“. Оказывается, в Киеве все получили, пришли и начали. А сейчас этот вопрос просто фактически перенесен в Киев, и мы будем безмолвными свидетелями хаотической застройки. Поэтому мы предложили президенту (мы — это Ассоциация городов Украины) ветировать этот закон как нарушающий правила и права местного самоуправления. Во-вторых, сегодня, что бы мы там ни делали, будет механизм, будут какие-то частные ГАСКи, которые что-то там будут делать. Мы же имеем информацию о частном технадзоре, о различных организациях, которые сегодня создаются, но никакого уголовного контроля нет, и поэтому может быть беда. Поэтому мы против этого закона», – рассказал мэр Николаева.

Напомним, послы G7 поставили Президента Владимира Зеленского перед выбором : ветировать закон 5655, урезающий полномочия общин, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема.