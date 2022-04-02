"Все для фронта – все для победы": Кабмин нашел на армию и экономику еще 73,3 млрд грн

Кабинет министров принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн.

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Об этом 1 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

По словам Шмыгаля, деньги будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены, прежде всего, на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.

"Все для фронта – все для победы" – это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", – заявил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов дополнительно выделит из государственного бюджета на нужды Минобороны около 22 млрд грн.

Стоит отметить, что 23 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который предусматривает перераспределение средств с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

При этом Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Такое решение было принято после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.