Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что все объекты, поврежденные в результате ракетных ударов российских военных, будут восстановлены. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

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"Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это лишь вопрос времени. Из 84-х российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24-х российских беспилотников 13 сбиты, и даже после этого каждые десять минут получаю сообщение о сбитии иранских "шахидов", - сказал президент.

Он призвал население соблюдать правила безопасности и учитывать воздушную тревогу, а также поблагодарил Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые были задействованы для борьбы с воздушной угрозой.

"Украину невозможно запугать. Только еще больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще болезненнее для врага. И восстановим все разрушенное", - отметил Зеленский.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что ремонт инфраструктуры и отключение могут быть продолжены на пару дней.