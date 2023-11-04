Всего три дня: Минобороны ускорило передачу дронов для ВСУ

Министерство обороны вместе с Генштабом и Госспецсвязи рекордно быстро передали боевые дроны для ВСУ. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ранее процесс передачи дронов мог длиться неделями или месяцами, поскольку он требует многочисленных согласований в различных ведомствах.

Однако благодаря эффективному сотрудничеству между Минобороны и другими привлеченными лицами и учреждениями время на бюрократические процедуры удалось сократить.

"Как результат, министр обороны Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ – и технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что беспилотники для ВСУ закупили за бюджетные деньги. Пакет содержит разные типы дронов – как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете – сотни беспилотников.

"В ближайшее время дроны будут помогать выполнять боевые задачи на фронте в опытных руках наших пилотов. А Минобороны продолжает ускорять процесс передачи необходимого для этого оружия", - отметили в ведомстве.

Заметим, что теперь производители средств РЭБ и БПЛА будут получать допуск к эксплуатации по упрощенной процедуре — без бумажной волокиты и излишней бюрократии. Это даст старт массовому производству средств РЭБ и еще больше масштабирует производство дронов.

Недавно Минобороны одобрило новые модели дронов по упрощенной процедуре. Новые образцы БпЛА утвердили всего через несколько дней, а раньше эта процедура затягивалась на месяцы.