Встречался с другом Орбана: ГБР расследует законность выезда нардепа за границу

Сотрудники ГБР расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу народным депутатом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Виталием Бортом.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что в конце октября этого года соответствующее уголовное производство инициировал генеральный прокурор Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины из материалов, собранных ГБР.

Установлено, что народный депутат в соответствии с распоряжениями спикера Верховной Рады Украины дважды ездил в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 03 по 05 июля 2023 года.

"В то же время после истечения сроков командировки он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей. В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, Соединенные Штаты Америки, Австрийскую Республику, Федеративную Республику Германия, Итальянская Республика, Французская Республика", - отметили в ГБР.

Там добавили, что в уголовном производстве осуществляется проверка информации о внесении народным депутатом Украины в документы о командировке за границу ложных сведений о сроке, целях и странах командировки.

В ГБР не называют фамилию подозреваемого нардепа, но журналисты проекта Схемы рассказали о поездках Виталия Борта за границу.

Нардеп встречался с невъездным соратником Орбана

Журналисты выяснили, что депутат от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт дважды уезжал в командировку в Венгрию на несколько дней, и каждый раз задерживался на месяц. Об этом свидетельствуют данные пересечения границы.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Виталий Борт восемь раз уезжал за границу, где суммарно провел 207 дней.

В командировку на три дня Борт выезжал в апреле и июле по согласованию спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Но не возвращался вовремя.

В отчетах о командировках депутат ни разу не указал причину задержки.

В настоящее время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для чиновников без подлежащих на то оснований.

В Венгрии Виталий Борт встречался с депутатом Национальной ассамблеи Лоринцом Ночо, обсуждал "перспективы добрососедских отношений" и "углубление межпарламентского сотрудничества".

Лоринц Ночо - заместитель лидера Христианско-демократической народной партии, входящей в коалицию с правящей партией "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана.

В 2021 году Ночо запретили въезд в Украину на три года из-за политической агитации в Закарпатье во время местных выборов 2020 года.