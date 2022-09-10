ВСУ могут взять в котел армию РФ возле Изюма, – ISW

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковском направлении на Купянск и в сторону Изюма и могут создать котел российским оккупантам вокруг Изюма.

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Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они разорвут российские наземные линии связи к северу и югу от Изюма. Украинские войска 9 сентября продолжили наступление на Купянск и в сторону Изюма и принимают меры по изоляции российской Изюмской группировки сил", – отмечают аналитики.

Они считают, что если ВСУ удастся разорвать эти наземные линии связи врага, то они смогут создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины.

В ISW подчеркивают, что успешное украинское контрнаступление разрушает попытки РФ сделать Изюм зоной экономии силы.

В то же время армия страны-агрессора РФ перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, а в Кремле отказываются публично говорить об успехах Украины в Харьковской области.

Отметим, Вооруженные силы Украины освободили во время нынешнего контрнаступления уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

8 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области.