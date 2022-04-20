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ВСУ не получали от западных партнеров новые самолеты

ВСУ не получали от западных партнеров новые самолеты

Вооруженные силы Украины не получали от западных партнеров новые самолеты. Помощь пришла в виде деталей для ремонта тех, что в наличии.

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Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

“Официально. Украина не получала новые самолеты от партнеров", — отмечается в сообщении.

ВС ВСУ отметили, что при содействии правительства США получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии. Это позволит поставить в строй больше техники, добавили в Воздушных силах.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что США и другие западные партнеры предоставили Украине новые самолеты.

Напомним также, что в Пентагоне отметили — Украина получит истребители и детали для ремонта своих самолетов, чтобы дать отпор российской армии на новом этапе войны.

Автор:
Илья Требор