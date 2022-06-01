ВСУ получат от США еще больше оружия, а война завершится переговорами: Байден написал колонку в NYT об Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что в условиях продолжающейся российско-украинской войны он хочет четко определить цели США в сложившихся условиях.

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О них он рассказал в своей колонке в The New York Times.

Американский лидер акцентировал внимание на том, что Украины будет получать все больше оружия для защиты, и оно будет все более качественным в плане возможностей. Так, он принял решение о предоставлении Украине современных ракетных систем (РСЗО), которые смогут значительно точнее поражать россиян на территории Украины.

"Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы", — сказал Байден, отметив, что США параллельно с военной продолжать оказывать существенную финансовую поддержку.

Украина будет получать столько помощи, сколько потребуется, при этом именно украинцы, как уверен американский президент, решат каким будет формат мирного соглашения. Он заверил, что Белый дом не будет давить на власть Украины по поводу мирного соглашения с РФ , и тем более — не будет заставлять ее согласиться на территориальные уступки.

Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины, при этом поддержат ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров. Байден считает, что война закончится именно дипломатическим путем.

Он также в который раз подчеркнул свою позицию касательного того, что США будут избегать прямой конфронтации с РФ .

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с г-ном Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания в Москве", — подчеркнул президент.

Напомним, Вашингтон был обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать РСЗО для нанесения ударов вглубь территории РФ. Из-за этого США откладывали поставку Украине этого вооружения. Однако вскоре Байден принял решение передать Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров, что он подтвердил в колонце