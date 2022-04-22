ВСУ уничтожили командный пункт, где было около 50 российских старших офицеров, — Арестович

В Херсонской области украинские войска нанесли удар по передовому командному пункту армейского уровня. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, на командном пункте было около 50 российских старших офицеров.

Арестович считает такой удар результатом качественной работы украинской разведки.

Он утверждает, что среди ликвидированных должны быть высокие армейские чины, возможно, вплоть до командующего армией.

Напомним, реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям.

Арестович также уверен, что нелегитимный лидер Беларуси Александр Лукашенко будет пытаться получить своего рода "гарантии" для себя, и договариваться о них он будет со странами ЕС и США.