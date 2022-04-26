"Вы увидите новую динамику многих процессов: в отношении санкций, оружия, изоляции России", — Кулеба

Украина ждет много изменений, которые приблизят ее к победе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Вы увидите новую динамику многих процессов: в отношении санкций, оружия, изоляции России", — сказал Кулеба.

Он отметил перевод ВСУ на "натовское" оружие.

"К нам поехали гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше", — уверен министр.

Он отметил, что коалиция стран способствует победе Украины. В этом поможет и донесение правды о российской агрессии странам, которые не входят в коалицию.

"О восстановлении. Мы построим лучшую Украину: дома, музеи, заводы, театры", — подвел итог Кулеба.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины высказали разочарование заявлением главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Напомним, Кулеба заявил, что в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.