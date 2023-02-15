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Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Главой Высшего антикоррупционного суда Украины стала судья Вера Михайленко.  

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 14 февраля на общем собрании судей.

С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич.

С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж.

Также 18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.

Отметим, Вера Михайленко является судьей ВАКС с 2019 года.

Фото 2 — Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года.

Автор:
Светлана Манько