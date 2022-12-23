"Хорошее начало": США обсудили с лидерами G7 украинское "мирное предложение"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "мирное предложение", разработанное украинской стороной, со своими коллегами из "Большой семерки". Он считает предложение "хорошим началом".

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Об этом сообщает CNN.

"Я могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что выдвинул Президент Украины Владимир Зеленский. Это одна из вещей, о которых мы говорили. Там есть вещи, которые каждый может сделать таким или иным образом", — сказал Блинкен.

При этом он не уточнил, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки плана. В то же время есть некоторые четкие позиции, которые могут быть двузначными. В частности, как отметил Блинкен, Украина сообщила США, что сейчас Киев сосредоточен на возвращении восточных и южных территорий страны, оккупированных с февраля.

"Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, становится понятно, что мы имеем одинаковые цели, одинаковые цели: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы устава ООН соблюдаются, в том числе по территориальной целостности, суверенитету и независимости", – подытожил госсекретарь США.

Напомним, в ноябре Зеленский на саммите G20 представил предложения Украины, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания российской агрессии.

В то же время президент подчеркивает, что Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.