"Художник выбрал сторону палача": Данилов дал совет Ларсу фон Триеру, вступившемуся за "жизни россиян"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что деятели искусства в своих высказываниях о россиянах должны учитывать реальность, в которой живет Украина, где они, по его определению, воспринимаются как убийцы.

Об этом он написал в своем X (Twitter), комментируя высказывания датского режиссера Ларса фон Триера по поводу решения его страны о передаче Украине истребителей F-16 и обучении их пилотов.

Тот, отметим, накануне отреагировал в своем Instagram на фото премьера Метте Фредериксен с украинским президентом Владимиром Зеленским в кабине такого самолета буквально следующим образом:

"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала с улыбкой во весь рот в кабине одной из самых страшных машин для убийств нашего времени): Жизни россиян тоже имеют значение! С уважением, Ларс"

"Война - это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача", - заявил Данилов.

По его словам, Украина живет не в абстракции, а в "жестокой реальности, в которой россияне – убийцы". Секретарь СНБО также посоветовал фон Триеру вообразить себя на месте жертв российской агрессии.

"Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, а перед этим сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты - реальной, а не выдуманной жизни", - написал Данилов.

Напомним также, что ранее Данилов просил украинцев не называть россиян орками и свинособаками, чтобы "навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективную ответственность за кровавую войну".